Установить Java + Tomcat + Java Spring Boot App на CentOS 7 сервер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки1014 просмотров

Нужна помощ в настрйке и установке готовой Java App на CentOS 7 сервер через SSH.

Хосинг: a2hosting.com

CentOS 7, Java, Tomcat, Java Spring Boot Websocket App.

В моём представлении, весь апрцесс не должен занять более чем 3 часа.

CentOSJava
4 года назад
frontloop
Фёдор 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
4 года назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
4 года назад