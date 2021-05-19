Обновить MediaWiki до версии 1.35.2

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$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки794 просмотра

Сохранить страницы, их содержание (+категории), картинки и все релинки старой вики (1.34.0).

4 года назад
guest_15816790124054
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Евгений
 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад