Обновить MediaWiki до версии 1.35.2

Необходимо разработать WebRTC сервер на Python. 1) Взять за основу один из существующих на GitHub webRTC сервер (например этот https://github.com/AGProjects/sylkserver) 2) Пользователь звонит на сервер из браузера и следует инструкции (изображения выводятся на экране плеера) ...
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