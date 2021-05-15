Доработка crm системы, установка и настройка модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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﻿Необходимо доработать систему управления клиентами и проектами Perfex CRM. Сейчас установлена основа, на которую надо добавить и настроить модули для возможности ведения клиентской базы и т.д. Список функций, которые нужно подключить и настроить в прикрепленном файле. Также надо будет настроить работу этой системы, чтобы данные с сайта (сделан на wordpress) заносились туда автоматически, и при этом была возможность вносить или изменять информацию вручную. Цена и сроки обсуждаются. Обязательно наличие опыта работы с подобными системами.

WordPress
4 года назад
ostra_company
Остра 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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