Настройка сервера на Debian 9 и Cloudflare

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Завершен3 заявки403 просмотра

Некоторое время назад искали решение по улучшению работы сервера для раздачи файлов с него, так как испытывали слабую скорость раздачи (Сервер под управлением Debian 9, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией Intel® Core™ i7-4770, 32 GB DDR3, дисками SATA, канал 1 Gbit/s. Хостинг FastVPS.).

Решение стало использование сервиса Cloudflare. Скорость загрузки сейчас достаточно высокая за счет кэширования файлов, сам сервер разгружен.

Но после подключения к Cloudflare часть пользователей начали испытывать такие проблемы:

- Есть жалобы о том, что скачивается пустой файл.

- Скорость загрузки все равно низкая.

- Либо загрузка и вовсе не начинается.

При проверке на своих устройствах проблем не наблюдаем.

Ищем исполнителя, который сможет помочь найти и решить проблему. 

CloudflareDebianISPmanager
4 года назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$35
1 день
Все хорошо. Рекомендую
Все отлично. хороший заказчик, оплата сразу без задержек!

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gev511
34 года
15 лет в сервисе
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6 часов назад
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41 год
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