Что нужно? Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте. В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых. Какие есть проблемы? После ...
Настройка сервера на Debian 9 и Cloudflare
Некоторое время назад искали решение по улучшению работы сервера для раздачи файлов с него, так как испытывали слабую скорость раздачи (Сервер под управлением Debian 9, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией Intel® Core™ i7-4770, 32 GB DDR3, дисками SATA, канал 1 Gbit/s. Хостинг FastVPS.).
Решение стало использование сервиса Cloudflare. Скорость загрузки сейчас достаточно высокая за счет кэширования файлов, сам сервер разгружен.
Но после подключения к Cloudflare часть пользователей начали испытывать такие проблемы:
- Есть жалобы о том, что скачивается пустой файл.
- Скорость загрузки все равно низкая.
- Либо загрузка и вовсе не начинается.
При проверке на своих устройствах проблем не наблюдаем.
Ищем исполнителя, который сможет помочь найти и решить проблему.
Выбранный исполнитель
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