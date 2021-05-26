Настройка сервера на Debian 9 и Cloudflare

Некоторое время назад искали решение по улучшению работы сервера для раздачи файлов с него, так как испытывали слабую скорость раздачи (Сервер под управлением Debian 9, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией Intel® Core™ i7-4770, 32 GB DDR3, дисками SATA, канал 1 Gbit/s. Хостинг FastVPS.).

Решение стало использование сервиса Cloudflare. Скорость загрузки сейчас достаточно высокая за счет кэширования файлов, сам сервер разгружен.

Но после подключения к Cloudflare часть пользователей начали испытывать такие проблемы:

- Есть жалобы о том, что скачивается пустой файл.

- Скорость загрузки все равно низкая.

- Либо загрузка и вовсе не начинается.

При проверке на своих устройствах проблем не наблюдаем.

Ищем исполнителя, который сможет помочь найти и решить проблему.