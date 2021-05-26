Оптимизация VPS сервера

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Закрыт9 заявок1086 просмотров

Магазин на движке опенкарт, который сейчас работает на Apache.

Нужно сделать:

- обновить ПО на сервере;

- перевести с Apache на связку NGINX с PHP-FPM;

- настроить сжатие и кэширование;

- оптимизировать работу PHP;

- оптимизировать работу MySql;

- отладка сайтов

ApacheMySQLNginxOpencartPHP
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