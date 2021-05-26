Что нужно? Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте. В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых. Какие есть проблемы? После ...
Оптимизация VPS сервера
Магазин на движке опенкарт, который сейчас работает на Apache.
Нужно сделать:
- обновить ПО на сервере;
- перевести с Apache на связку NGINX с PHP-FPM;
- настроить сжатие и кэширование;
- оптимизировать работу PHP;
- оптимизировать работу MySql;
- отладка сайтов
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