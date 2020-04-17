Системный администратор Unix / Linux. Настройка, установка, оптимизация серверов, различного ПО. Диагностика и решение проблем.
- удаленная установка ОС Linux / Windows на сервер и первичная настройка ( при наличии ipkvmi, ipmi, iLo etc....)
- установка, настройка веб серверов, почтовых, ftp, dns, dhcp и много многое другое...
- установка, настройка систем виртуализации
- построение кластеров
- создание мониторинговых систем
- оптимизация серверов под конкретные задачи клиента
- диагностика и решение возникших проблем
- установка панелей управления серверов (платные, бесплатные)
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ТОП-50— Системное администрирование
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
MySQLISPmanager
Спасибо за оперативную работу, задача была нестандартная. Быстро обнаружил проблему и исправил. Рекомендую как специалиста!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко и детально поставил задачу. После выполнения моментально произвел оплату. Рекомендую к работе!
$20
10 баллов
5 лет назад
CentOSLinuxUbuntu
Все очень профессионально. Молодец!
Ответный отзыв
Клиент четко поставил задачу. Приятная коммуникация. Оплата произведена в срок. Советую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую! Все прошло отлично!
Ответный отзыв
Было очень приятно и интересно поработать. Четкое ТЗ и адекватная оплата. Рекомендую
Системное администрирование
3 отзыва
$15/час
от $10от 1 часа
#41