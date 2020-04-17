Системный администратор Unix / Linux. Настройка, установка, оптимизация серверов, различного ПО. Диагностика и решение проблем.

- удаленная установка ОС Linux / Windows на сервер и первичная настройка ( при наличии ipkvmi, ipmi, iLo etc....)

- установка, настройка веб серверов, почтовых, ftp, dns, dhcp и много многое другое...

- установка, настройка систем виртуализации

- построение кластеров

- создание мониторинговых систем

- оптимизация серверов под конкретные задачи клиента

- диагностика и решение возникших проблем

- установка панелей управления серверов (платные, бесплатные)