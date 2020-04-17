serega_werewolf

Сергей serega_werewolf

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системный администратор Unix / Linux. Настройка, установка, оптимизация серверов, различного ПО. Диагностика и решение проблем.

- удаленная установка ОС Linux / Windows на сервер и первичная настройка ( при наличии ipkvmi, ipmi, iLo etc....)

- установка, настройка веб серверов, почтовых, ftp, dns, dhcp и много многое другое...

- установка, настройка систем виртуализации

- построение кластеров

- создание мониторинговых систем 

- оптимизация серверов под конкретные задачи клиента

- диагностика и решение возникших проблем

- установка панелей управления серверов (платные, бесплатные)

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ТОП-50
Системное администрирование

Отзывы заказчиков

calls
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
ISPmanager Business пропала кнопка получения сетификата Let's Encrypt
MySQLISPmanager
Спасибо за оперативную работу, задача была нестандартная. Быстро обнаружил проблему и исправил. Рекомендую как специалиста!
Отличный заказчик. Четко и детально поставил задачу. После выполнения моментально произвел оплату. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
g_serg
Сергей 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настроить на сервере Linux удаленный рабочий стол
CentOSLinuxUbuntu
Все очень профессионально. Молодец!
Клиент четко поставил задачу. Приятная коммуникация. Оплата произведена в срок. Советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов
$30
10 баллов
5 лет назад
Перенести игру с VDS сервера на другой сервер
Рекомендую! Все прошло отлично!
Было очень приятно и интересно поработать. Четкое ТЗ и адекватная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
$15/час
от $10от 1 часа
#41