Что нужно? Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте. В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых. Какие есть проблемы? После ...
Редактирование сайта Joomla
Работа над сайтом http://plombabox.ru/
За основу доработок берется сайт https://plombov.ru/
1. Поменять шапку сайта http://plombabox.ru/ (логотип ПЛОМБОВ, заменить корзину, поменять телефоны, почту) сделать максимально приближенно к сайту https://plombov.ru/
2. Поменять разделы и сделать как на сайте https://plombov.ru/ (ГЛАВНАЯ, О КОМПАНИИ, ДОСТАВКА ТОВАРА, КОНТАКТЫ) и заменить их наполнение
3. УБРАТЬ ВСЕ ТЕКСТЫ со страниц сайта (которые были для оптимизации)
4. Категории товаров поднять вверх, аналогично сайту https://plombov.ru/ уменьшить размер банера
5. При оформлении заказа от количества товара автоматически менялась его стоимость
1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.
Пример: https://www.gravirovshik.ru/plastikovye-nomernye-plomby/
6. В корзине добавить «согласие на обработку персональных данных, а так же окно «РЕКВИЗИТЫ» была возможность добавить реквизиты компании
7. Добавить приложение вотсап (с возможностью написать «вотсап» онлайн с сайта)
8. Необходимо чтобы все основные категории товаров выводились на главной странице сайта через категории Virtuemart, сейчас главная страница ссылается на материал. Должно быть точно также, но вместо материала отображались категории.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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