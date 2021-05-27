Редактирование сайта Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки607 просмотров

Работа над сайтом http://plombabox.ru/

За основу доработок берется сайт https://plombov.ru/

1. Поменять шапку сайта http://plombabox.ru/ (логотип ПЛОМБОВ, заменить корзину, поменять телефоны, почту) сделать максимально приближенно к сайту https://plombov.ru/

2. Поменять разделы и сделать как на сайте https://plombov.ru/ (ГЛАВНАЯ, О КОМПАНИИ, ДОСТАВКА ТОВАРА, КОНТАКТЫ) и заменить их наполнение

3. УБРАТЬ ВСЕ ТЕКСТЫ со страниц сайта (которые были для оптимизации)

4. Категории товаров поднять вверх, аналогично сайту https://plombov.ru/ уменьшить размер банера

5. При оформлении заказа от количества товара автоматически менялась его стоимость

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

Пример: https://www.gravirovshik.ru/plastikovye-nomernye-plomby/

6. В корзине добавить «согласие на обработку персональных данных, а так же окно «РЕКВИЗИТЫ» была возможность добавить реквизиты компании

7. Добавить приложение вотсап (с возможностью написать «вотсап» онлайн с сайта)

8. Необходимо чтобы все основные категории товаров выводились на главной странице сайта через категории Virtuemart, сейчас главная страница ссылается на материал. Должно быть точно также, но вместо материала отображались категории.

Joomla
4 года назад
baruli
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

eff
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$150
7 дней
Исполнитель не закончил работу и и исчез. Настойчиво требовал остаток, уверял что все доделает, давил на жалость что ему нужны деньги, в итоге все бросил после получения остатка. Работа сделана некачественно. Исполнитель решил взять на себя больше задач, которые не требовались. Новый сайт в изуродованном состоянии, много недоработок которые нельзя исправить самостоятельно. Сроки работы нарушены, в итоге вынуждена искать другого исполнителя, чтобы исправить все то что он натворил!
Вынос мозга. Без комментариев

Заявки фрилансеров

eff
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад