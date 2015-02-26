На сайте https://plombabox.ru/ некорректно отображается счетчик стоимости товара, округляет цену. Не работают метки товара отображаются хаотично В мобильной версии нужно скрыть меню с категориями в карточке товара. Планируются еще заказы. Обязательно опыт работы с Джумла.
- $12Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Интернет магазин с JoomlaShopping Необходимо внести небольшие изменения на сайте https://plombabox.ru/ Отредактировать шапку сайта (смотри скриншот) Сделать все шрифты на сайте одинаковыми, кроме левого бокового меню. Шрифты в категориях сделать меньше. Сейчас все разного размера и разные ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
Работа над сайтом [url=http://plombabox.ru/]http://plombabox.ru/[/url] За основу доработок берется сайт [url=https://plombov.ru/]https://plombov.ru/[/url] 1. Поменять шапку сайта [url=http://plombabox.ru/%C2%A0(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF]http://plombabox.ru/ (логотип[/url] ПЛОМБОВ, заменить корзину, поменять телефоны, почту) сделать максимально приближенно к сайту [url=https://plombov.ru/]https://plombov.ru/[/url] 2. Поменять разделы и сделать как на сайте [url=https://plombov.ru/%C2%A0]https://plombov.ru/ [/url] ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Работа над сайтом http://plombabox.ru/ За основу доработок берется сайт https://plombov.ru/ 1. Поменять шапку сайта http://plombabox.ru/ (логотип ПЛОМБОВ, заменить корзину, поменять телефоны, почту) сделать максимально приближенно к сайту https://plombov.ru/ 2. Поменять разделы и сделать как на ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
1) Привести оформление заказов [b]на сайте мирплакатов.рф[/b] в нормальный вид, убрать все лишнее. Для начала нужно добавить товар в корзину и перейти на оформление, чтобы увидеть проблему. Товары пока размещены только в категории каталог стендов-классные уголки. [b] В ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Для сайта http://мирплакатов.рф/ сделать так чтобы он на всех устройствах отображался одинаково, убрать масштабирование. также, есть возможность дополнительной работы по данному сайту. Надеюсь на дальнейшую работу. Главное условие не пропадать из виду.HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Шаблон джумла. При просмотре сайта http://plombabox.ru/ через телефон или планшет, сайт разъезжается. Задача исправить проблему. Пишите.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать так чтобы сайт http://baruli.bget.ru/ корректно отображался на мобильных устройствах, пишите свои цены.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Наполнять сайт не нужно, (несколько товаров для примера), работа уже с готовым шаблоном, который я покупаю отдельно. Основная задача - это сделать все элементы интернет-магазина рабочими, небольшая работа с цветом. фоном, корзиной и т.п. Шаблоны ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Обновление сайта джумла с версии 1.5 до 3.2Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется обновление сайта Joomla версии 1.5 до версии не менее 3.2 с сохранением дизайна сайта.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад