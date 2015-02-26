baruli

Ревенко baruli

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
malashde
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$40
2 балла
2 года назад
Доработка внешнего вида сайта Joomla
Неприятный человек. Вынос мозга. За копейки желает сделать весь сайт. Скупой и жадный заказчик. Отвратительна в общении. Связываться не рекомендую
Все хорошо
Ответный отзыв
eff
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
2 балла
2 года назад
Редактирование сайта Joomla
Вынос мозга. Без комментариев
Исполнитель не закончил работу и и исчез. Настойчиво требовал остаток, уверял что все доделает, давил на жалость что ему нужны деньги, в итоге все бросил после получения остатка. Работа сделана некачественно. Исполнитель решил взять на себя больше задач, которые не требовались. Новый сайт в изуродованном состоянии, много недоработок которые нельзя исправить самостоятельно. Сроки работы нарушены, в итоге вынуждена искать другого исполнителя, чтобы исправить все то что он натворил!
Ответный отзыв
grinchukv
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Обновление сайта джумла
Четкая задача! Вероника всегда на связи! Быстрая оплата! Мои рекомендации! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работа сделана быстро, качественно и в срок! Всем рекомендую!
Ответный отзыв