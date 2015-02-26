Исполнитель не закончил работу и и исчез. Настойчиво требовал остаток, уверял что все доделает, давил на жалость что ему нужны деньги, в итоге все бросил после получения остатка. Работа сделана некачественно. Исполнитель решил взять на себя больше задач, которые не требовались. Новый сайт в изуродованном состоянии, много недоработок которые нельзя исправить самостоятельно. Сроки работы нарушены, в итоге вынуждена искать другого исполнителя, чтобы исправить все то что он натворил!