DevOps на 1-2 часа (установить remark42)

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Нужно:

1) установить remark42 на DigitalOcean

2) настроить прокси через nginx-le с работающим HTTPS (автоматическая генерация сертификатов let's encrypt)

Первое я сделал, нужно сделать второй пункт. Все на докере. Нужно завтра сделать.

Nginx
4 года назад
puagardian
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Бахтадзе
 
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