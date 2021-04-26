Необходимо подготовить сервер к физической замене диска: отключить проблемный диск и подключить новый для корректной работы. Также требуется поднять версию PHP для определенного пользователя на сервере.
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.Закрыт3 года назад
Требуется разработчик для добавления новых условий фильтрации в веб-приложение на Yii2 с использованием vue.js. Данные поступают из API и выводятся пользователю на фронте и в Telegram. В коде имеются комментарии от предыдущего программиста, что облегчит задачу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Разработайте парсер для букмекерской конторы Марафон, который будет получать расписание матчей и сравнивать его с другим расписанием. В случае совпадений, отправляйте уведомления в Telegram. Опыт работы с парсингом и понимание тематики приветствуются.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать скрипт, который будет собирать статистику футбольных матчей и котировки с букмеккерской конторы Марафон. Данные должны выводиться в заданном формате. Опыт в парсинге и понимание данной тематики приветствуется.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания web-приложения на Yii2 и Vue.js. Приложение будет получать данные из API и выводить их на фронт после фильтрации, а также в Telegram. В коде много комментариев от предыдущего разработчика.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать клонирование и обновление файлов сайта на другом домене.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Делаем web-приложение Yii2+vue.js, которое наполняется из API и данные после заданных фильтраций выводятся пользователю на фронт и в телеграм. Ищу разработчика на следующий этап.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Парсер на php. Сайт soccerway Информация в архиве: https://a.tmp.ninja/hGsTvxCM.zip Готов ответить на уточняющие вопросы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Работающий сервер 1 debian Там один сайт на фреймворке php+ nginx Надо его перенести на: Сервер 2 debian где уже стоит панель ISPmanager Lite 5 с несколькими сайтами. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Более подробная информация: https://drive.google.com/file/d/1cXfgEhvC0As9sh_5ZeXcHyeuLGxbEHJI/view?usp=sharing #php #laravel #vue.js #yii2Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Донор дает информацию в структурированном виде. Обращение к донору за новой информацией примерно раз в 20-30 секунд. По мере поступления новых данных с донора, на главной странице в реальном времени (без перезагрузки страницы) появляется ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Подготовить для веб-программиста дизайн и верстку. Более подробная информация. https://drive.google.com/file/d/1vgO9U-qm06SkJyMelB6-BOTwqTPjNkIA/view?usp=sharing Готов предоставить дополнительную информацию по запросу.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать парсер статистики матча и котировок https://pastebin.com/05Xxnhbj Если вы умеете делать парсер для такого типа сайтов то готов выслушать ваши предложения по технологии реализации и обсудить бюджет. ...Закрыт5 лет назад