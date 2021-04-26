r888

Александр r888

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовить сервер к физ смене диска

    Необходимо подготовить сервер к физической замене диска: отключить проблемный диск и подключить новый для корректной работы. Также требуется поднять версию PHP для определенного пользователя на сервере.

    PHP
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поправить php парсер

    Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii2 web приложение

    Требуется разработчик для добавления новых условий фильтрации в веб-приложение на Yii2 с использованием vue.js. Данные поступают из API и выводятся пользователю на фронте и в Telegram. В коде имеются комментарии от предыдущего программиста, что облегчит задачу.

    Vue.jsYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер и скрипт сопоставления

    Разработайте парсер для букмекерской конторы Марафон, который будет получать расписание матчей и сравнивать его с другим расписанием. В случае совпадений, отправляйте уведомления в Telegram. Опыт работы с парсингом и понимание тематики приветствуются.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер БК

    Необходимо разработать скрипт, который будет собирать статистику футбольных матчей и котировки с букмеккерской конторы Марафон. Данные должны выводиться в заданном формате. Опыт в парсинге и понимание данной тематики приветствуется.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii2 web-приложение

    Требуется разработчик для создания web-приложения на Yii2 и Vue.js. Приложение будет получать данные из API и выводить их на фронт после фильтрации, а также в Telegram. В коде много комментариев от предыдущего разработчика.

    Vue.jsYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii2 + vue.js

    Делаем web-приложение Yii2+vue.js, которое наполняется из API и данные после заданных фильтраций выводятся пользователю на фронт и в телеграм. Ищу разработчика на следующий этап.

    Vue.jsYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт обновляемый без перезагрузки страницы

    Донор дает информацию в структурированном виде. Обращение к донору за новой информацией примерно раз в 20-30 секунд. По мере поступления новых данных с донора, на главной странице в реальном времени (без перезагрузки страницы) появляется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Простой дизайн + верстка

    Подготовить для веб-программиста дизайн и верстку. Более подробная информация. https://drive.google.com/file/d/1vgO9U-qm06SkJyMelB6-BOTwqTPjNkIA/view?usp=sharing Готов предоставить дополнительную информацию по запросу.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Новый парсер

    Требуется создать парсер статистики матча и котировок https://pastebin.com/05Xxnhbj Если вы умеете делать парсер для такого типа сайтов то готов выслушать ваши предложения по технологии реализации и обсудить бюджет. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
2 года назад
Подготовить сервер к физ смене диска
PHP
Александр - отличный заказчик! Четкая задача, всегда на связи, быстрая оплата! Всегда рад сотрудничеству!
Спасибо за помощь! Все сделано быстро и без лишних вопросов!
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
4 года назад
Клонирование сайта
Рад работать с Александром! Профессионал, надёжный заказчик
Спасибо, задача решена в кратчайшие сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
4 года назад
Перенести сайт на другой сервер
DebianNginxPHPISPmanager
Александр - профессионал, всегда на связи, четкая задача, мгновенная оплата.
Спасибо за помощь в нестандартной ситуации!
Ответный отзыв