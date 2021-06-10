Создать простую админ панель для сайта

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Завершен1 заявка649 просмотров

Создать простую админ панель для сайта, в функционал которого входит, просмотр заказов сделанных человеком, добавление и изменение товаров, добавление новостей, просмотр отзывов, добавление категорий для товара. Так же необходимо сделать вывод товара на страницу и добавление его в корзину.(Php MySQL) В файлах есть фотографии примеров.

MySQLPHP
4 года назад
MiStre13
Михаил 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

piierrey
Аркадий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$35
5 дней
Escrow
Отличный исполнитель, очень быстро нашли общий язык. Работы выполнил качественно, всегда был связи и всегда вносил исправления по моей просьбе.
Отличный заказчик, всегда был на связи, все недопонимания были спокойно улажены. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

piierrey
Аркадий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад