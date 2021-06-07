Перенос сайтов на новый сервер

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Закрыт4 заявки618 просмотров

Перенести сайты на новый сервер. Сайты большие и их несколько на одном сервере. Нужно аккуратно все перенести, включая сторонние модули вроде риалплексора, мантикора, тора итд.

4 года назад
Missiya
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