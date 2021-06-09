Настройка и консультация магазина на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки376 просмотров

Сайт запущен, нужна не большая редактура шаблона. Подключение платежного шлюза. и консультация в некоторых моментах

WordPress
4 года назад
guest_1622116518524
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
час назад
99 отзывов
4 года назад
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Системное администрирование
Кодя
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад