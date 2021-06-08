Настройка SMTP сервера для email рассылок под ключ

Добрый день!

1. Нужен Почтовый SMTP сервер на базе PowerMTA, с подключением выбранного домена.

2. MailWizz - установка, настройка всех необходимых записей для увеличения % попадания писем

во входящие: SPF, DKIM, dmarc, cname, rDNS, PTR, A-записи.

3. Качественный прогрев сервера для рассылки 30-50к писем в неделю. Тематика: легальные б2б офферы по корпоративным клиентам, там будет минимум gmail, mail.ru, Yandex.ru.

В течение 2 недель сделаем тестовые рассылки и готовы заказать второй сервер, если будет хорошая доходимость.

Новый домен уже придуман, но регистратора и хостера для сервера можете выбрать самостоятельно, если есть какие-то предпочтения в удобстве настройки в рамках разумной цены.