Добрый день! Нужно развернуть готовый open source web client на нашем сервере и подключить готовые Bridges с githab по готовой инструкции. Бюджет и сроки по договоренности.
Настройка SMTP сервера для email рассылок под ключ
Добрый день!
1. Нужен Почтовый SMTP сервер на базе PowerMTA, с подключением выбранного домена.
2. MailWizz - установка, настройка всех необходимых записей для увеличения % попадания писем
во входящие: SPF, DKIM, dmarc, cname, rDNS, PTR, A-записи.
3. Качественный прогрев сервера для рассылки 30-50к писем в неделю. Тематика: легальные б2б офферы по корпоративным клиентам, там будет минимум gmail, mail.ru, Yandex.ru.
В течение 2 недель сделаем тестовые рассылки и готовы заказать второй сервер, если будет хорошая доходимость.
Новый домен уже придуман, но регистратора и хостера для сервера можете выбрать самостоятельно, если есть какие-то предпочтения в удобстве настройки в рамках разумной цены.
Заявки фрилансеров
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