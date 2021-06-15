Настроить ESXI сервер, установить образы виртуальных машин и объеденить их в один домен. Работа через gui интерфейс vmware, web интерфейс и ssh. Объяснить мне, как это делается.
Нужен devops, чтобы страница сайта заработала.
Есть сайт https://viralbear.ru
Нужно сделать, чтобы страница https://viralbear.ru/submitVideo работала, так как сейчас включается только при переходе с главной страницы.
И также сделать, чтобы при переходе на viralbear.ru сразу переходило на https, а не на http.
Сайт написан на react JS и бэкэнд размещен на отдельном сервере Ubuntu через nginx.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется два VPS, необходимо реализовать double vpn, используя WireGuard : client --> server 1 --> server 2 --> internet Предлагайте цену и сроки.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Перенести сайты на новый сервер. Сайты большие и их несколько на одном сервере. Нужно аккуратно все перенести, включая сторонние модули вроде риалплексора, мантикора, тора итд.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $28
Готовый скрипт с базой данных а так же видео уроками по установке на VPS от автора скрипта. Почти в самом конце установки при привязке телеграм аккаунта к PHP веб-панели управления самим скриптом, выбивает ошибку ...Закрыт4 года назад
Ищу специалиста по серверам Linux, Учеников просьба не беспокоить. Нужно настроить сервер Linux, установить базу данных, программы, панели, доступы пользователям, и в дальнейшем поддерживать работу сервера.Системное администрирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть база на Ubuntu и MySql надо сделать репликант на эту базу и открыть шлюз для Power BI. Оставьте коменты напишуСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Проблема: Умер старый сервер БД, умерла материнка, диск был зеркальный рейд - оба целы. Есть утренний бэкап и собствено сами файлы БД оракла тоже целы. Действий с БД на момент аварии не производилось. Не получается ...Закрыт4 года назад
Необходимо развернуть и настроить систему OpenSupport на немецком хостингеСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $42
Небходимо зарегистрировать аккаунт WeChat и настроить его работу на сервере через виртуальный андроид (любой), чтобы можно было сканировать qr коды.Закрыт4 года назад
Доброго времени суток, есть сайт с www в домене. Нужно сделать домен без www и правильно настроить поддомены.Закрыт4 года назад