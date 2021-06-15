Нужен devops, чтобы страница сайта заработала.

Есть сайт https://viralbear.ru

Нужно сделать, чтобы страница https://viralbear.ru/submitVideo работала, так как сейчас включается только при переходе с главной страницы.

И также сделать, чтобы при переходе на viralbear.ru сразу переходило на https, а не на http.

Сайт написан на react JS и бэкэнд размещен на отдельном сервере Ubuntu через nginx.