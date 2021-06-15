Нужен devops, чтобы страница сайта заработала.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки514 просмотров

Есть сайт https://viralbear.ru

Нужно сделать, чтобы страница https://viralbear.ru/submitVideo работала, так как сейчас включается только при переходе с главной страницы.

И также сделать, чтобы при переходе на viralbear.ru сразу переходило на https, а не на http.

Сайт написан на react JS и бэкэнд размещен на отдельном сервере Ubuntu через nginx.

JavaScriptNginxUbuntu
4 года назад
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
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Был
9 месяцев назад
4 года назад
$17
1 день
Escrow
Супер! Задача была решена в минимальные сроки и все, как нужно!
Все ok, рекомендую к сотрудничеству

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