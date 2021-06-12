OpenSupport

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки377 просмотров

1. Необходимо развернуть и настроить систему OpenSupport на немецком хостинге:

﻿a. Настроить сервер

﻿b. Подключить почтовый сервер

﻿c. Обеспечить создание пользователей и тикетов

2. Изменить логотип

3. Поменять цветовые гаммы в 2-х местах (если не получится, то не критичино)

4. Подготовить описание проведенных действий, которых нет в https://itlocate.ru/blog/linux/ustanovka-sistemyi-zayavok-(helpdesk)-opensupports-na-server.html

Linux
4 года назад
gavri1l
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$45
1 день
Escrow
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
хорошо поработали, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
4 года назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад