Настроить и запустить проект на новом сервере

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки411 просмотров

Есть проект Django, Python, нужно его задеплоить на сервер. 

сервер уже есть

DjangoPython
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Горячо рекомендую, все прошло на ура. Человек мастер своего дела. Спасибо вам большое, работа была выполнена качественно, и быстро. 5 звёзд.
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству

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44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад