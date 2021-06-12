Поставили перед фактом замены ip на старом сервере i386, 2 Гб, FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 , где хостятся 40-50 сайтов, требующие php 5.2 + Zendoptimizer (смена php 5.2 на более ...
Настройка VPN тонеля по микротику
Добрый день!
Мне требуется поднять VPN протакол OpenVpn или L2tp
Требуется:
создать VPN канал (белый IP adders)
Научить делать учетки.
Усе))
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