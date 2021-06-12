Настройка VPN тонеля по микротику

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Закрыт5 заявок520 просмотров

Добрый день! 

Мне требуется поднять VPN протакол OpenVpn или L2tp

Требуется:

создать VPN канал (белый IP adders)

Научить делать учетки. 

Усе)) 

4 года назад
Sadorovskoy
Сергей 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Fogisnt
Андрей 
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Был
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$7
1 день
Escrow

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