Поставили перед фактом замены ip на старом сервере i386, 2 Гб, FreeBSD 8.1-RELEASE-p12 , где хостятся 40-50 сайтов, требующие php 5.2 + Zendoptimizer (смена php 5.2 на более ...
Настройка fastcgi_cache_bypass Nginx Bitrix
Добавить для fastcgi_cache_bypass проверку что есть композитный ответ битрикса
Не виртуальная машина bitrix
Действующие настройки fastcgi_cache в файле
Безопасная сделка
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