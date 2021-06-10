Доработки по H-Script

Здравствуйте. Требуется специалист с опытом работы с H-script, желательно со знанием программирования и верстки. С перспективой на постоянное сотрудничество.

На сейчас необходимы некоторые корректировки по имеющемуся шаблону, а также настройка вывода некоторых данных в самом скрипте.

Пожалуйста, пишите только те, кто имел опыт работы с H-script.

Также необходима будет консультация и предложения от вас как сделать лучше по тем или иным вопросам. Более детально буду писать лично в ответ на ваш отклик.