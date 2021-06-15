Нужна консультация как установить PHPWord / https://github.com/PHPOffice/PHPWord CentOS 7, VPS
Системный администратор на поддержку сайта
Требуется специалист с техническим бэкграундом для поддержки самописного сайта интернет-магазина (на движке OsCommerce).
Задачи обусловлены изменениями, точнее количеством таких изменений, как то: 1) предупреждения об изменении цен (минимум 2 раза в месяц нужно делать апдейт цен в товарном каталоге и заливать новые цены на сайт. но с обновлением цен сейчас есть проблемы - автоматизация этого процесса было очень слабо продумана); 2) предложения по акциям (минимум по 3-4 баннера в месяц надо размещать на сайте, а затем их удалить); 3)информация о необходимости добавить новые SKU (как минимум, ежемесячно - нужно заливать новые товары на сайт. я готовлю весь контент). Все перечисленные за последние 6 месяцев не занимало у программиста (системного администратора) более 5 часов в месяц. Дополнительно к этому с новым сотрудником я бы обсудила вопросы, связанные с доработкой дизайна и удобства сайта, но эти задачи пока мне не ясны до конца. В среднесрочной перспективе также в задачи будет входить работа с SEO специалистом по составленному им ТЗ (оптимизация сайта, размещение контекстной рекламы и пр.). На первое время загрузка небольшая – в месяц около 6-10 часов.
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