Настроить nginx proxy_cache или varnish для WP

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Завершен1 заявка661 просмотр

На данный момент установлен varnish, но он отдает ошибку 503..но не суть..

задача в большей степени заключается, что б можно было реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп параметров в урле. 

Т.е если в урл есть /?utm= ,  должна все равно показываться кэшированная страница!

Мне подходят nginx proxy_cache или varnish.

Ubuntu 18.04, nginx, php fpm, vestacp (получение SSL через весту), ворпдрес, вукоммерс

NginxPHPUbuntuWordPress
4 года назад
emlax
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
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16 лет в сервисе
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Очень качественная работа! Рекомендую обязательно к сотрудничеству
Все ok, рекомендую к сотрудничеству

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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад