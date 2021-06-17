установлен nginx, php fpm и varnish, нужно связать парты, что б сайт на вордпрес начал кешироваться. смотрите скриншот и вот настройки location location / { proxy_pass http://127.0.0.1:6082; ...
Настроить nginx proxy_cache или varnish для WP
На данный момент установлен varnish, но он отдает ошибку 503..но не суть..
задача в большей степени заключается, что б можно было реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп параметров в урле.
Т.е если в урл есть /?utm= , должна все равно показываться кэшированная страница!
Мне подходят nginx proxy_cache или varnish.
Ubuntu 18.04, nginx, php fpm, vestacp (получение SSL через весту), ворпдрес, вукоммерс
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