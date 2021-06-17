Настроить nginx proxy_cache или varnish для WP

На данный момент установлен varnish, но он отдает ошибку 503..но не суть..

задача в большей степени заключается, что б можно было реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп параметров в урле.

Т.е если в урл есть /?utm= , должна все равно показываться кэшированная страница!

Мне подходят nginx proxy_cache или varnish.

Ubuntu 18.04, nginx, php fpm, vestacp (получение SSL через весту), ворпдрес, вукоммерс