Помочь переехать с UCOZ на Beget хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок582 просмотра

Есть сайт на юкосе. Не выгодно, да и вообще. Хочу перенести сайт на другой хостинг. Как лучше сделать, чтобы какой никакой трафик не потерять и другие вопросы связанные с этим и помощь в реализации.

 нужна не дорогая и реальная помощь, так как сайт почти сдох, из-за рекламы которая там от юкоса натыкана.

4 года назад
musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

barannikov
Александр 
32 года
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3 отзыва(-3)
4 года назад
$13
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Оказался мошенником исполнитель

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barannikov
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