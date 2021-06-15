Помочь переехать с UCOZ на Beget хостинг.

Есть сайт на юкосе. Не выгодно, да и вообще. Хочу перенести сайт на другой хостинг. Как лучше сделать, чтобы какой никакой трафик не потерять и другие вопросы связанные с этим и помощь в реализации.

нужна не дорогая и реальная помощь, так как сайт почти сдох, из-за рекламы которая там от юкоса натыкана.