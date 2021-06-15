Технический специалист для вебинара

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка397 просмотров

Нужен технический специалист для проведения вебинара и модерации

вебинары будет сегодня примерно в 18-19, будет длиться 2 часа

4 года назад
guest_16238338672174
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад