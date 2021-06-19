Настройка SSL-сертификата на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок771 просмотр

Необходимо обновить SSL-сертификат на сайте, написанном на Joomla

Joomla
4 года назад
guest_16239454544414
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$30
1 день
Рекомендую Алексея для выбора в качестве исполнителя! Еще до оплаты вник в проблему, порекомендовал решение и протестиловал его на своем тестовом сервере. В отличие от большинства исполнителей на ресурсе. С задачей справился очень оперативно и качественно. Супер, рекомендую!
Очень рад был поработать! Заказчик- профессионал, постоянно на связи, четкая задача, а оплата мгновенная - я еще даже не успел задачу закончить!

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
99 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
#1
Системное администрирование
Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
4 года назад
Евгений
 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад