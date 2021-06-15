Помощь с проблемой по серверу

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1) На сервере стоит nginx + apache

2) На сервер отправляются запросы POST, но реально приходит в GET и в логах показывает GET.

Нужно понять почему так происходит и исправить ситуацию.

ApacheNginx
4 года назад
deardeer
Андрей 
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Алексей
 
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#1
Системное администрирование
Бахтадзе
 
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