Поправить сайт на вердпресс

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Закрыт1 заявка405 просмотров

Сканировщик показывает ошибки.Фото во вложении.

Нужно поправить данные ошибки и настроить фид выгрузки товаров для гугл мерчанта.

4 года назад
Rourke
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7 месяцев назад

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Егор
 
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