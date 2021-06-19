Поднять MDM Server для Android (Viewsonic VSD243)

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Закрыт1 заявка375 просмотров

поднять и настроить MDM сервер для проигрывания кастомного контента

Android
4 года назад
ias2130
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
4 года назад