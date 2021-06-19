О проекте: Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах: — prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей — нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира ...
Завершить настройку сервера на FreeBSD
Завершить настройку нового сервера FreeBSD 13.0, ZFS, RAIDZ
Перенести сайты старого сервера в jail, сохранив версию php 5.2.+ ZendOptimizer
Детальное ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2200Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужна настройка воронки продаж. Лиды поступают через facebook, instagram и с сайта. Нужно настроить систему под нас + воронка.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
У меня большой опыт с Magento 1. Я программист. С Magento 2 сложновато настроить все и сориентироватся одному. Нужна помощь в настройке и советы. Почасовая или поминутная оплата, через звонок и ...Закрыт4 года назад
Реализовать на баше crawling(переход, открытие страницы, загрузку) по всем ссылкам в sitemap.xml во вложенных sitemap.xml https://bit.ly/3iQiG5j. Т.е внутри xml, есть еще несколько xml, нужно получить ссылки со всех вложенных xml созданных ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сканировщик показывает ошибки.Фото во вложении. Нужно поправить данные ошибки и настроить фид выгрузки товаров для гугл мерчанта.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую! Задача установить и настроить Varnish 4 с очисткой кеша через mod_pagespeed. Работает на: nginx, php ftm, vestacp для Wordpress ( woocommerce). Так же нужно реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обновить SSL-сертификат на сайте, написанном на JoomlaСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
1) На сервере стоит nginx + apache 2) На сервер отправляются запросы POST, но реально приходит в GET и в логах показывает GET. Нужно понять почему так происходит и исправить ситуацию.Закрыт4 года назад
Нужна настройка битиркс 24 Сейчас он установлен на сайте но принимает заявки не через все настроенные источники и подредактировать настройки внутри битрикс 24Закрыт4 года назад