Завершить настройку сервера на FreeBSD

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Завершить настройку нового сервера FreeBSD 13.0, ZFS, RAIDZ

Перенести сайты старого сервера в jail, сохранив версию php 5.2.+ ZendOptimizer

Детальное ТЗ по запросу

PHP
4 года назад
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