Импорт большого количества записей в WordPress

Добрый день.

Есть xls-файл, из которого нужно будет сделать импорт в вордпресс, каждая строка - новая запись + подгрузить изображение со стороннего ресурса.

Нужно импортировать примерно 200 000 записей в WordPress. Попробованные модули импорта не справляются с таким большим количеством - вероятно, из-за проверок на совпадении по мере накопления записей.

Вероятно, записи возможно добавить прямо в БД, не совсем понятно как быть с изображениями.