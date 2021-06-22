Импорт большого количества записей в WordPress

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Добрый день.

Есть xls-файл, из которого нужно будет сделать импорт в вордпресс, каждая строка - новая запись + подгрузить изображение со стороннего ресурса.

Нужно импортировать примерно 200 000 записей в WordPress. Попробованные модули импорта не справляются с таким большим количеством - вероятно, из-за проверок на совпадении по мере накопления записей.

Вероятно, записи возможно добавить прямо в БД, не совсем понятно как быть с изображениями.

WordPress
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wargych
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