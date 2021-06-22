Завершить настройку нового сервера FreeBSD 13.0, ZFS, RAIDZ Перенести сайты старого сервера в jail, сохранив версию php 5.2.+ ZendOptimizer Детальное ТЗ по запросу
Вёрстка сайта на WordPress
Ищем верстальщика с опытом от года для свежего, сложного проекта.
OpenCard приветствуется.
Заявки фрилансеров
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