Решить проблему CORS, установить SSL.

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Завершен3 заявки432 просмотра

Нужен Django, Vue.js разработчик, для устранения неполадок на сайте. 

DjangoVue.js
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Очень рекомендую, отличный исполнитель, выполняет работу намного раньше срока. Благодарю за помощь =)
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству

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