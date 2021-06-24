Сервер Ubuntu, Yandex.Cloud, проблема с производительностью на сервере

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок741 просмотр

Здравствуйте! 

Ищу специалиста по серверам на ubuntu, нужна помощь. Возникла такая проблема: сайт на виртуальной машине яндекса стал еле работать (вот уже несколько часов), при этом траффик без особых нагрузок, сервисы вроде все работают, трассировка только странные результаты показывает. Склоняюсь к тому что скорее всего проблема на сервере чем на сайте. Помогите пожалуйста решить или найти причину. Как вопрос критичный и требует скорого решения цена обсуждаема. 

Пожалуйста откликайтесь только если разбираетесь в вопросе.

Ubuntu
4 года назад
Sukhanov_Alexey
Алексей 
40 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
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9 месяцев назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Ираклий помог найти и решить проблему на веб-сервере. С пониманием отнесся к срочности вопроса и устранил неисправность кратчайший срок. Кроме того, я получил ряд полезных рекомендаций, которые пригодятся в дальнейшем в работе с сервером. Крайне рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Все отлично, хороший заказчик

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Системное администрирование
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