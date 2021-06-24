Сервер Ubuntu, Yandex.Cloud, проблема с производительностью на сервере

Здравствуйте!

Ищу специалиста по серверам на ubuntu, нужна помощь. Возникла такая проблема: сайт на виртуальной машине яндекса стал еле работать (вот уже несколько часов), при этом траффик без особых нагрузок, сервисы вроде все работают, трассировка только странные результаты показывает. Склоняюсь к тому что скорее всего проблема на сервере чем на сайте. Помогите пожалуйста решить или найти причину. Как вопрос критичный и требует скорого решения цена обсуждаема.

Пожалуйста откликайтесь только если разбираетесь в вопросе.