Завершить настройку нового сервера FreeBSD 13.0, ZFS, RAIDZ Перенести сайты старого сервера в jail, сохранив версию php 5.2.+ ZendOptimizer Детальное ТЗ по запросу
Настроить SSL для redmine
Redmine развернут на виртуалке Linux на Docker по инструкции https://kurazhov.ru/install-redmine-on-docker-compose/
Необходимо настроить SSL
Работы необходимо производить вне рабочее время (с 20-00 или выходные)
Выбранный исполнитель
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