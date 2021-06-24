Настроить SSL для redmine

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Завершен6 заявок512 просмотров

Redmine развернут на виртуалке Linux на Docker по инструкции https://kurazhov.ru/install-redmine-on-docker-compose/

Необходимо настроить SSL

Работы необходимо производить вне рабочее время (с 20-00 или выходные)

DockerLinux
4 года назад
zkarust
Рустам 
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Выбранный исполнитель

vaxvms
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4 года назад
$20
1 день
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Спасибо Рустаму за заказ. Он - профессионал! всегда на связи, всегда уточнит и поможет. Мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

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vaxvms
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