Cогласно описанных тест-кейсов делать периодически фулл-регресс

Провели тестирование сайта, есть правки, но нужно довести проект до его открытия, бюджет 15-20 тысяч рублей. Нужно провести тестирование сайта по фигме, уже есть файл с правками, нужно дополнить его. Плюс проверка сайта после всех правок. Возможно ...