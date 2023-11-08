Cогласно описанных тест-кейсов делать периодически фулл-регресс

Тестирование сайтовОткрыт6 заявок32 просмотра
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На проект вебсайт+2 моб приложения (андроис и iOs) требуется фрилансер-тестировщик, который сможет обеспечить регулярное тестирование проекта согласно документации.

В резюме прошу указать образование, опыт работы (проекты, задачи, длительность предоставления услуг, стек, отзывы клиентов), рейт.

Спасибо!

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