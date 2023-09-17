Накрутка голосов в гугл форме

$30
Тестирование сайтовЗакрыт16 заявок201 просмотр
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Здравствуйте. Есть гугл форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftG_MujPa-exk6LjqKHROm0BfFkNfxp_TvL886WJuMxwlO-Q/viewform?usp=sharing

Необходимо заполнить и отправить 500 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика.

Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.

месяц назад
guest_1699445471946
Германия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
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