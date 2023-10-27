Протестировать сайт (интернет магазин) на визуал и тех составляющие

Тестирование сайтовЗакрыт10 заявок173 просмотра
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Нужно провести тестирование сайта по фигме, уже есть файл с правками, нужно дополнить его. Плюс проверка сайта после всех правок. Возможно попиксельная проверка, проверка полей и работоспособность сайта. Плюсом будет - проверка нагрузочного тестирования 

месяц назад
guest_1699968361673
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад