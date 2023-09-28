Тестирование на тест драйв автомобиля

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок202 просмотра
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Тестирование представляет собой пошаговую регистрацию на тест драйв автомобиля. Сохранение пользователей, отправка емейлов не предусмотрены.

Время работы в среднем 20 минут.

Необходимо тестировать только десктопную версию сайта.

Браузер - Chrome последней версии (проверить на наличие обновлений перед тестированием).

Кроссбраузерное и мобильное тестирование не выполнять.

Баг репорты необходимо предоставить в Excel на русском языке

месяц назад
guest_1699689024876
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад