Тестирование на тест драйв автомобиля

Здравствуйте. Есть гугл форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftG_MujPa-exk6LjqKHROm0BfFkNfxp_TvL886WJuMxwlO-Q/viewform?usp=sharing Необходимо заполнить и отправить 500 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика. Цену и сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тестирование представляет собой пошаговую регистрацию на тест драйв автомобиля. Сохранение пользователей, отправка емейлов не предусмотрены.
Время работы в среднем 20 минут.
Необходимо тестировать только десктопную версию сайта.
Браузер - Chrome последней версии (проверить на наличие обновлений перед тестированием).
Кроссбраузерное и мобильное тестирование не выполнять.
Баг репорты необходимо предоставить в Excel на русском языке
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