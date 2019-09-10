Видеомонтаж и создание видеороликов

Здравствуйте, меня зовут Юрий. :-)

Я работаю в профессиональных программах - After Effects, PremierePro и VEGAS Pro.

В данный момент заканчиваю 2-месячный курс по созданию видеороликов и сейчас набираю 5-6 заказчиков, для которых хочу создать хорошие и качественные видео (видеопрезентации, продающие ролики, склейка/нарезка, слайд-шоу и т.д.), чтобы составить портфолио. Для них я сделаю скидку в 50% (как только портфолио будет составлено, цена изменится).

Пишите, буду рад Вам помочь. ;-)