Видеомонтаж и создание видеороликов
Здравствуйте, меня зовут Юрий. :-)
Я работаю в профессиональных программах - After Effects, PremierePro и VEGAS Pro.
В данный момент заканчиваю 2-месячный курс по созданию видеороликов и сейчас набираю 5-6 заказчиков, для которых хочу создать хорошие и качественные видео (видеопрезентации, продающие ролики, склейка/нарезка, слайд-шоу и т.д.), чтобы составить портфолио. Для них я сделаю скидку в 50% (как только портфолио будет составлено, цена изменится).
Пишите, буду рад Вам помочь. ;-)
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Блестяще выполненная работа! На свадьбе все были в восторге! Юрий был всегда на связи, корректно принял задачу по абсолютно приемлемой цене. Обязательно буду обращаться в будущем. Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошее задание и разумные сроки. Было очень приятно работать.
Видеомонтаж
1 отзыв
$15/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга