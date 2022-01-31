Создание дизайна для игрового проекта (Версия 2)

Тематика бинарные опционы Дизайн главной страницы Нужен дизайн похожий на этот [url=https://prnt.sc/20myv88]binarium.com[/url], такая же цветовая гамма и стиль, только другие тексты и картинки. Структура и тексты немного позже
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Необходимо создать дизайн для игровой платформы
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