Уникальный дизайн веб-сайта визитки для технической компании

Привет! Нам нужно создать дизайн для нашего сайта, который должен быть ориентирован на местный ИТ-рынок. Мы ищем опытных людей, хорошо знающих местный рынок, и людей которые ранее делали подобные веб-сайты.

Пример веб-сайта - ﻿https://gruntwork.io/

Веб сайт примерно на 10ть страниц

Со своей стороны, мы готовы дать вам новые вызовы