Дизайн личного кабинета

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок861 просмотр
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Добрый день.

Требуется разработать дизайн личного кабинета, содержащий шаблоны:

- страница авторизации и восстановления пароля

- главная страница кабинета

- страница с данными клиента

- страница с заявками (таблица + фильтр, сортировка)

- уведомления - список уведомлений

- платежи - список платежей

- контакты для связи

- сама форма создания заявки (содержит поля ввода, выбор файл, чекбоксы..)

Нужна версия для Десктопа и для Планшета и для Мобилки.

Есть готовый брендбук.

2 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
lerchkaa
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$150
7 дней
UAH
Все супер, с задачей справилась на все 100%
Спасибо за интересный проект, было приятно сотрудничать!