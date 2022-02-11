Дизайн личного кабинета

Добрый день, мне нужен макет сайта для курсовой работы. Тема сайта - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением, название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом, логотип текстовый. Время есть до 6 числа. Дизайн ...