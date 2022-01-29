Сайт для строительной компании

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок1132 просмотра
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Нужен сайт для строительной компании с адаптивом. Не больше 5 страниц. Сроки: 1-2 недели.

2 года назад
Vladimir_Gizz
Владимир 
25 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
YanaRazumova
Яна 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$10
14 дней
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