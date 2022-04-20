Нарисовать дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен65 заявок1465 просмотров
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Имеется прототип сайта в psd, необходимо на его основе нарисовать дизайн в фигме.

2 года назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$222
30 дней
RUBWMZ
Отличный дизайнер, все пожелания и правки были исполнены. Спасибо. Рекомендую к работе.
Влад моментально всё оплатил, указывал оперативно правки. Спасибо. Рекомендую его к сотрудничеству.
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