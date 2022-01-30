Сделать сайт

$600
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок668 просмотров
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Сделать сайт тз в телегу кину 

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$600
10 дней
Огромное спасибо дружище за качественный дизайн )
Давно сотрудничаем с Бахтияром. Отличный позитивный заказчик с интересными проектами! Рекомендую! 🚀
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