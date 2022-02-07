Сделать дизайн простого лендинга

Нужно сделать анимированный дизайн блока для существующего сайта. Блок сильно похож на https://circleci.com/#advantage-confidence. Блок на всю страницу, будет разделен на 2 раздела, в котором будет по 4 шага к реализации. Весь контент готов, нужно продумать концепт и создать ...