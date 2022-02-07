Сделать дизайн простого лендинга

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок709 просмотров
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Нужно сделать дизайн для простого лендинга по примеру. Задача простая, бюджет соответственный. Пишите стоимость в рублях.

2 года назад
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
patasya
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$26
7 дней
RUB
Наталья справилась с поставленной задачей, всегда была на связи и вносила доработки по необходимости. Рекомендую!
Очень приятно было работать! Задача поставлена понятно, общаться легко. Рекомендую всем к сотрудничеству!
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