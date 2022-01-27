Нудно сделать дизайн одностраничника языковой студии

Дизайн сайтовЗакрыт76 заявок913 просмотров
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Здравствуйте

Нужно примерно 7 блоков одностраничника сайта языковой студии и переход на страницу оплаты

Примеры сайтов которые нравятся и более подробное тз скину уже в процессе переписки

В заявке оставьте пожалуйста примерную цену за 7 блоков проекта

Спасибо

2 года назад
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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