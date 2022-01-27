Нужен редизайн сайта по каминах https://xfire.lv/

К работе нужно приступить сегодня 27.01.22 чт.

Пишите сроки и цены (главная и внутренние) и если лендинг 7-9 секций.

И ссылку на портфолио или где его посмотреть.

Если прочли все, а не просто заявка на автомате, то в начале заявки слово - камин.