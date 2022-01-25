Веб-дизайнер для по проектного сотрудничества с веб-студией

Ищем дизайнера для по проектного сотрудничества с веб-студией. Работа напрямую с менеджером проектов веб-студии, не посредник.

Работа удаленная. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. С нашей стороны гарантируем своевременную оплату и объем работы.

Требования:

- Опыт работы в Figma обязателен

- Опыт в создании дизайнов адаптивных сайтов (работа с сеткой Bootstrap)

- Опыт работы в Adobe Photoshop

- Наличие микрофона для голосовой связи (без видео)

- Наличие в портфолио дизайн-макетов сайтов: интернет-магазины, Landing-page, визитки, каталоги, корпоративные.

- Опыт по проектного сотрудничества с веб-студиями будет плюсом

Ссылку на портфолио высылайте в Telegram: @roman_stypeni с пометкой "дизайнер"

В ответ отправлю ссылки на страницы сайтов. Просьба оценить стоимость и сроки реализации дизайна каждой из страниц, если бы перед Вами стояла задача реализовать дизайн.

Без оценки стоимости работ соискателей не рассматриваем.