Редизайн сайта 3 страницы

Нужно нарисовать дизайн красивого лендинга, (Веб версию и мобильную версию) разумеется и предоставить исходники для верстальщика. Лендинг примерно на 5-6 экранов (разделов). Нарисовать нужно креативно, интересно светло, на широкую публику. Чтоб все гармонично было. По цене бюджет ...